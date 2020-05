La lista de los 6 alimentos con mayor contenido en vitamina C para protegerte de enfermedades virales e infecciones

La vitamina C es un nutriente esencial para el organismo, es clave para un sistema inmunológico fuerte y que hará frente en la prevención de infecciones y enfermedades

Llevar un estilo de vida sano en el que le demos prioridad a una alimentación saludable y equilibrada es la mejor manera de tener energía, gozar de un peso saludable y sobretodo clave para fortalecer al sistema inmunológico y protegernos del ataque de agentes patógenos que causan enfermedades e infecciones. Es bien sabido que la vitamina C es considerada un nutriente fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, interviene en la producción de colágeno, combate los radicales libres, vital en la cicatrización y por supuesto es el mejor amigo de un sistema inmune fuerte.

Las frutas y las verduras son de las mejores fuentes alimenticias para obtener la vitamina C, es por ello que juegan un papel clave en la dieta diaria y en nuestra salud general. Lo que sucede es que el cuerpo no logra almacenar la vitamina C, es por ello indispensable asegurar su ingesta diaria ya que se relaciona directamente con el sistema inmune de todas las personas. Es indispensable tener claros los requerimientos recomendados por día según el grupo, aquí los principales:

90 mg para hombres

75 mg para mujeres

85 mg durante el embarazo

120 mg durante la lactancia

35 mg adicionales para las personas que fuman

Te invitamos a conocer los alimentos más ricos en vitamina C y algunos consejos para incluirlos de manera sencilla en tu alimentación cotidiana. La buena noticia es que solamente una porción al día de cualquiera de los alimentos que mencionaremos a continuación, contienen más del 20% de la dosis recomendada de vitamina C, es por ello que son consideradas las mejores fuentes para prevenir todo tipo de enfermedades causadas por virus y bacterias.

Los 6 alimentos con más vitamina C:

1. Guayaba

Las guayabas perfumadas y deliciosas son un fruto tropical que es usualmente consumida en invierno justamente para hacer frente a los cambios de clima, es por ello que son consideradas una fruta con un gran poder nutritivo y con maravillosas propiedades medicinales. Son consideradas uno de los mejores aliados para proteger al sistema inmunológico gracias a sus propiedades antioxidantes y a su excepcional contenido en vitamina C, imagínate con sólo consumir 1 taza de guayabas tu cuerpo estará recibiendo 273 mg de vitamina C ¡Nada mal! Aunque se recomienda consumirla como fruta de mesa, son versátiles ya que se pueden disfrutar con pudín de chía, con avena, en jugos y batidos, evita las preparaciones que tengan mucha azúcar.

2. Chile gundilla

Este tipo de chiles también son conocidos como pimiento picante y son los reyes de la vitamina C, aunque sus cantidades exactas varían según la variante de chile ya sea rojo, guindilla picante o chile verde, los cuales aportan entre 225 y 120 mg de vitamina C. Dependerá de tu suerte que tanto piquen, sin embargo también contienen una sustancia llamada capsaicina que es responsable de su sabor picante y que también le confiere grandes beneficios analgésicos, expectorantes y digestivos. Son de los ingredientes clave de exquisitas salsas y agregarlos siempre da un toque especial en sopas y guisados.

3. Naranjas

Todos sabemos que los cítricos son considerados las frutas con más contenido en vitamina C, sin embargo la naranja resulta la más especial. Gracias a su extraordinario contenido en vitamina C tiene la peculiaridad de estimular la producción de glóbulos blancos, indispensables para el sistema inmunológico. También su valor antioxidante protege al organismo de todo tipo de enfermedades y gracias a su bajo índice glucémico son perfectas para disfrutar sin aumentar la glucosa en sangre. El mejor consejo de consumo es beber un vaso de jugo de naranja recién exprimido todas las mañanas, estarás consumiendo 124 mg de vitamina C, consumirla como fruta de mesa también es perfecto ya que obtendrás toda la fibra.

4. Fresas

¿Quién no ama las fresas? No en vano son consideradas las frutas favoritas de muchos, son atractivas, jugosas y tienen un maravilloso sabor entre dulce y ácido perfecto. También se distinguen por ser un tesoro nutricional, que se destaca de manera sobresaliente por su contenido en vitamina C, que estimula al sistema inmune y aumenta la producción de anticuerpos; también son bajas en calorías, tienen beneficios digestivos y reducen el colesterol malo de la sangre por lo que son un gran aliado para el sistema cardiovascular. Son perfectas a todas horas es por ello que le van de maravilla a todo tipo de platillos puedes comerlas como colación, con avena, con cereal, en jugos, smoothies y ensaladas, una taza de fresas contiene 97.6 mg de vitamina C.

5. Papaya

La papaya es una de las frutas que se relaciona con mayores beneficios para la digestión y la salud intestinal, esto se debe a su contenido en compuestos únicos como es el caso de la papaína que acelera la digestión de las proteínas y también por supuesto por su gran aporte en fibra que ayuda a combatir el estreñimiento. Cuando hablamos del sistema de defensas del organismo su consumo es extraordinario ya que se caracteriza por un alto contenido en vitamina C y licopenos que la llenan de bondades antioxidantes. También es considerada un buen diurético y un buen aliado en la prevención de enfermedades cardiovasculares; se recomienda su consumo como fruta de mesa (mezcladas con fresas ¡Mejor!) y como ingrediente en jugos, batidos y smoothies.

6. Kale

No en vano el kale o col rizada se ha vuelto de los superalimentos más en tendencia actualmente, esto se debe a sus maravillosos beneficios nutricionales y medicinales. Se valora por su riqueza en minerales entre los que se destacan el calcio, el hierro, el potasio, el magnesio y el zinc, aporta un alto contenido en proteínas vegetales y fibra y por último es uno de los vegetales de hoja verde que más contiene vitamina C, E, A y K. Es considerado uno de los vegetales más completos en nutrientes, también contiene ácidos grasos omega 3 y es bajo en calorías. Gracias a sus nutrientes esenciales activa al sistema inmune, combate gripes e infecciones causadas por virus y también se asocia con beneficios para fortalecer a los huesos, es ideal para tratar anemias y deficiencias nutricionales y también favorece la digestión, ayuda a bajar de peso y es potente para eliminar toxinas. Se estima que aporta 70 mg de vitamina C por cada 100 gramos y es considerada un ingrediente clave en ensaladas, sopas, cremas, jugos y batidos.