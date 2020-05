Migrantes embarazadas que permanecen en la frontera por asilo recurren a parteras

Tienen a sus bebés al estilo casero por no contar con servicios médicos y por miedo al coronavirus en los hospitales

Ante el temor de contagio en los hospitales que están saturados por pacientes con coronavirus, las migrantes embarazadas que se encuentran varadas en la ciudad fronteriza de Tijuana son atendidas por un grupo de parteras que durante el mes de mayo han intervenido en al menos 15 nacimientos.

Las mujeres que asisten en la labor de parto forman parte del proyecto Justicia en Salud en el que colaboran organizaciones como Parteras Fronterizas, Refugee Health Alliance y Espacio Migrante.

Este proyecto ofrece consultas y ayuda en el proceso de gestación a mujeres migrantes y de bajos recursos, como fue el caso de María Fernanda DuPont, quien recientemente tuvo a su bebé al estilo casero.

DuPont es una migrante de Centroamérica que en espera de una resolución a su solicitud de asilo se encuentra en Tijuana como parte del programa “Remain in México” que estableció la administración del presidente Donald Trump para rechazar a miles de refugiados.

Debido a que no tiene forma de costear servicios médicos, además del miedo a contagiarse de coronavirus en algún hospital público de la ciudad, DuPont decidió tener a su niña con la ayuda de una partera.

“Fue mas mi temor de ir a tenerla al hospital por este virus que hay, porque me decían que me podía contagiar junto con mi hija, entonces eso más que nada me obligó a ir a tenerla donde ellas, ellas son excelentes”, mencionó sobre las parteras de Justicia en Salud.

María Guadalupe Becerra Galarza es una de esas parteras que en Tijuana han estado atendiendo a las mujeres migrantes.

“Los bebés siguen naciendo, ahorita tuvimos un parto en la madrugada, nosotros tenemos que seguir trabajando, aquí les damos consultas”, mencionó Becerra Galarza en referencia a la sede de la organización Espacio Migrante donde las atienden.

Para muchas mujeres, dijo la partera, no hay otra opción más que recurrir a ellas por el poco acceso a los servicios de salud, además de que temen ir a los hospitales por el riesgo a contagiarse.

