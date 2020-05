¿Qué está pasando? Sorprenden imágenes de Pekín completamente oscura a las 3 de la tarde

Durante la tarde del 21 de mayo, Pekín se oscureció por completo por 10 minutos, ante la mirada atónita de sus millones de habitantes. No obstante, el cielo de la capital de China demoró una hora en volver a la normalidad.

De hecho, las intensas lluvias comenzaron a las 16 horas y enseguida la gran urbe asiática quedó como si ya hubiera anochecido.

En consecuencia, los testigos del particular evento meteorológico dejaron registrada la escena en sus celulares y luego la publicaron en las redes sociales, donde se intercalaron mensajes de sorpresas, preocupación y humor.

北京时间2020年5月21日下午3点45分的天气,红龙党魁正在开两会!

3: 45 pm on May 21, 2020, Beijing time, the Red Dragon Communist Party is meeting!Dark sky, God is angry! pic.twitter.com/ioUA97BAdn

— 出埃及 (@chuaijiji) May 21, 2020