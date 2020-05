Donald Trump y Jeff Sessions se atacan mutuamente en Twitter

Un intercambio de opiniones entre el presidente y uno de sus anteriores aliados, tuvo lugar en Twitter a la vista de todos

El ex fiscal general Jeff Sessions y el presidente Trump pasaron una parte del fin de semana del Día de los Caídos atacándose mutuamente en Twitter. Trump ha apoyado a Tommy Tuberville, rival de Sessions en las elecciones para el Senado de Alabama.

El viernes por la noche, Trump regañó a su antiguo aliado por retirarse de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

“Hace 3 años, después de que Jeff Sessions se recusó, comenzó la estafa fraudulenta de Mueller”, tuiteó Trump. “Alabama, no confíes en Jeff Sessions. Él defraudó a nuestro país. Por eso respaldé al entrenador Tommy Tuberville … ¡el verdadero defensor de nuestra agenda #MAGA!”

Y Sessions le respondió: “Mira, conozco tu enojo, pero la ley requería recusación. Cumplí con mi deber y eres muy afortunado. Se protegió el estado de derecho y resultó en tu exoneración. Tus sentimientos personales no dictan a quién Alabama elige como su senador, la gente de Alabama lo hace “.

.@realdonaldtrump Look, I know your anger, but recusal was required by law. I did my duty & you're damn fortunate I did. It protected the rule of law & resulted in your exoneration. Your personal feelings don't dictate who Alabama picks as their senator, the people of Alabama do. https://t.co/QQKHNAgmiE — Jeff Sessions (@jeffsessions) May 23, 2020

El sábado por la mañana, Sessions volvió a tuitear a Trump, diciendo: “Alabama puede confiar y confía en mí, al igual que los conservadores de todo el país”.

.@realDonaldTrump: Mr. President, Alabama can and does trust me, as do conservatives across the country. Perhaps you’ve forgotten. They trusted me when I stepped out and put that trust on the line for you. — Jeff Sessions (@jeffsessions) May 23, 2020

Y la discusión continuó… Trump respondió el sábado, acusando a Session de no tener “coraje” por recusarse a sí mismo, e instándolo a abandonar la carrera por el Senado de Alabama.

….price. You should drop out of the race & pray that super liberal @DougJones, a weak & pathetic puppet for Crazy Nancy Pelosi & Cryin’ Chuck Schumer, gets beaten badly. He voted for impeachment based on “ZERO”. Disgraced Alabama. Coach @TTuberville will be a GREAT Senator! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2020

You and I fight for the same agenda. @TTuberville is so weak he won’t debate me & too weak for Alabama. AL will vote for you this fall, but Alabama will not take orders from Washington on who to send to the Senate. @realDonaldTrump — Jeff Sessions (@jeffsessions) May 24, 2020

Jeff Sessions fue el primer senador en respaldar a Trump cuando era un candidato presidencial.

Después de las elecciones, Sessions renunció a su escaño en el Senado para servir como el primer fiscal general del presidente. Ahora está luchando para recuperar su escaño en el Senado, y se ha enfrentado a la oposición vocal del presidente Trump.

Durante su audiencia de confirmación para el fiscal general, Sessions dijo bajo juramento que “no tenía comunicaciones con los rusos”. Más tarde, admitió haber tenido dos reuniones con el embajador ruso, Sergey Kislyak, durante la campaña electoral.

“En retrospectiva, debería haber disminuido la velocidad y decir que me reuní con un funcionario ruso un par de veces”, dijo Sessions después.

Menos de un día después de reconocer las reuniones con Kislyak, Sessions se retiró de la investigación, diciendo que no sentía que debía investigar una campaña en la que tenía un papel. Al retirarse, la investigación fue entregada al ex asesor especial Robert Mueller.

El presidente Trump ha reprendido repetidamente a Sessions por su recusación.

Sessions ha seguido apoyando a la Administración Trump y anteriormente promocionó su relación con el presidente en su campaña.

La segunda vuelta del Senado Republicano de Alabama está programada para el 14 de julio.