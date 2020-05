¿Cómo es cada signo del Zodiaco en el dinero?

La astrología revela en qué se gasta el dinero tu signo del Zodiaco y si es de los que ahorra o lo derrocha todo

¿Te has preguntado en qué se te va todo tu dinero? Cada persona tiene una manera diferente de gastar su dinero y depende de la escala de valores o de nuestros puntos débiles. A un amante de los videojuegos no le importará gastar cientos de dólares en los juegos más populares y entretenidos, mientras que para la mayoría de las mujeres los zapatos son una tentación que hace imposible no resistirse a una buena oferta.

Ultimadamente cada quien se gasta su dinero en lo que quiere y estamos en nuestro derecho de hacerlo. La astrología nos ayuda a entender más sobre este comportamiento revelándonos en qué solemos gastarlo de acuerdo a nuestro horóscopo y si somos de los que ahorramos mucho, poco o nada.

Aries

Si bien le gusta gastar mucho dinero en verse bien (ropa y accesorios de lujo son parte de su personalidad) también piensa en su futuro. Se interesa en los fondos de inversión, planes de pensión y lo motiva ahorrar para viajar y pensar en sus vacaciones.

Tauro

Le gusta vivir bien, comer en buenos restaurantes, poseer un buen auto y ropa elegante. Un aspecto importante de su personalidad es que le agrada compartir, suele gastar en regalos y si tiene familia, todo será para ellos.

Géminis

No es de los que se aferre a los bienes materiales porque para este signo lo más importante es vivir el momento y comprar regalos para sus seres queridos. Es hábil para ganar dinero, así que no le preocupa ahorrar y si lo hace es a corto plazo y con un fin específico: un auto, viajar o una fiesta, son algunos ejemplos.

Cáncer

Lo más importante para Cáncer es compartir su dinero con la familia así que gasta en reuniones familiares, restaurantes, viajes con los seres queridos y los estudios de sus hijos, en caso de tenerlos. Sin embargo, también piensa en su seguridad por lo que le gusta ahorrar e invertir.

Leo

A Leo le gusta el lujo y vivir rodeado de buenos muebles, joyas, ropa y salir de viaje a hoteles extravagantes. Es de los que gasta gran parte de su dinero en hacer reuniones con amigos y familiares. Le gusta ganar billetes y así como llegan, los gasta.

Virgo

Lo que hace feliz a Virgo es ahorrar e invertir. Quiere que su futuro esté asegurado para disfrutar el ocaso de su vida. Le agrada lo sencillo y solo gasta en lo necesario, aunque a veces se permite un pequeño lujo, principalmente, si es para la familia.

Libra

A este signo le gusta ganar dinero y gastarlo en viajar. Al ser muy sociable y coqueto también compra mucha ropa de marca y se siente bien en lugares exclusivos. Es hábil para equilibrar pasivos y activos, por lo que no le preocupa el ahorro.

Escorpión

No escatima en gastos y es capaz de gastarse su dinero en excentricidades y cosas muy llamativas. Es de los que organiza la mejor fiesta, trae el mejor auto, va al mejor gimnasio y está vestido a la moda. El ahorro no es un término familiarizado con este signo, aunque siempre habrá excepciones.

Sagitario

Normalmente controla bien su dinero y lo gasta en lo que más le apasiona: viajar. Cuando se trata de conocer nuevos sitios, culturas y ciudades no escatima en gastos.

Capricornio

Lo que menos le gusta a Capricornio son las deudas. Acomoda sus compras de acuerdo a su presupuesto y si debe endeudarse lo hará por los estudios, la formación de sus hijos o una casa, pero siempre procurando pagar en cortos plazos. Son ambiciosos y les gusta estar preparados para enfrentar cualquier reto, principalmente, económico.

Acuario

Tiende a calcular bien sus gastos y le aterran las deudas. Ahorra para cursos y estudiar otro idioma, no gasta en cosas que sabe que no necesita. Eso sí, le gusta tener una buena despensa, comer en buenos restaurantes y viajar.

Piscis

Es un signo muy sofisticado y gasta su dinero en él mismo. Salones de belleza, gimnasios, spas, restaurantes, museos, conciertos y todo tipo de experiencias es lo que le agrada. Piscis es muy hábil para satisfacer sus gustos aunque tenga pocos recursos y sabe valorarlo todo en su justa medida.

