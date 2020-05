Con minibikini y en la arena, Sara Corrales muestra los resultados de sus intensas rutinas de ejercicio

View this post on Instagram

Sabias que la sonrisa es el arma más poderosa a nivel mundial? No hay ego que se resista a una sonrisa honesta, no hay dolor que no se aliviane con una sonrisa consoladora, no hay pelea que no se calme con una sonrisa pacífica, no hay corazón que se resista a una sonrisa tierna! Así que… qué tal si te armas de buenas sonrisas para enfrentarte el mundo? Feliz noche para ti.