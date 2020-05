Confieso mi edad en mi cumpleaños

Comenzaré por decirles que los años que he cumplido hasta hoy ya no los tengo y no puedo hacer nada con ellos

Recientemente cumplí años y la pregunta de mis seguidores cada vez que celebro esta fecha es ¿María cuántos años tienes? Y siempre digo “Para qué quieren saber mi edad, eso solo es importante para los quesos y vinos” je je je.

Para mi asombro muchos expresaron su inconformidad porque ni en Google pudieron encontrar información que los llevará a la tan anhelada respuesta. Ante tanta insistencia y curiosidad, decidí confesar cuántos años tengo, y antes de hacerlo pensé ¿les da tanta intriga porque me ven más joven o más vieja de lo que soy?

Así que prendí mi cámara a través de mi Facebook Live “María Marín Online” y lo primero que dije fue: “Esta noche revelaré cuánto años tengo”, y un abrir y cerrar de ojos tenía más de 20 mil personas conectadas en vivo ansiosos por tener la primicia. Les dije con autoridad: “Haciendo mis cálculos creo que no me voy a equivocar, y estoy muy segura que tengo 40 años”.

Aunque no pude ver sus caras de asombro ante mi respuesta si pude leer algunos comentarios, aquellos que me quieren mucho decían “ Que joven te ves para tu edad” y yo me reía mientras pensaba ¡eso si es amor! Otros más crueles y sinceros escribieron “No mientas, di la verdad” así que sin más rodeos les expliqué cómo calculo los años que tengo.

“Comenzaré por decirles que los años que he cumplido hasta hoy ya no los tengo y no puedo hacer nada con ellos. Pero cuando les digo que tengo 40 años es porque calculo que son los años que me quedan para vivir si Dios me continua bendiciendo.

Y tú, ¿cuántos años crees que tienes? ¿Cuánto calculas que tienes para vivir tu vida como lo mereces, alcanzar tus sueños, perseguir metas, ser feliz, encontrar el amor, abrir tu propio negocio? Recuerda lo que tu y yo tenemos seguro en la vida son los años que nos quedan por vivir.