Suzy Cortez posa de espaldas con un hilo rosa y anuncia que pronto se mudará a Miami

View this post on Instagram

Quando a quarentena terminar vou morar nos EUA e trabalhar em uma TV em Miami durante 6 meses. Todos sabem que amo futebol e agora na cidade tem o melhor time da @mls. Vamos @intermiamicf !!! 🇺🇸🇧🇷⚽️ #intermiamicf #mls #soccer #football #suzycortez