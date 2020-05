“Donde quiera que vaya, alguien me insultará”: Lance Armstrong vuelve a causar polémica en documental

El ciclista estadounidense es considerado uno de los más grandes tramposos en la historia del deporte

El exciclista estadounidense Lance Armstrong no consigue suavizar el pasado contaminado que protagonizó y que le costó perder los siete títulos del Tour de Francia que había conseguido al confirmar su historial de dopaje en la primera parte de un documental que ha emitido la cadena ESPN.

En medio de expresiones insultantes que ha recibido desde que se le descubrieron todas las mentiras y el dopaje sistemático que tenía establecido, Armstrong admite en el documental “LANCE” que siempre habrá personas que lo rechacen por todo lo que sucedió.

“Cuando mi vida dio el giro que me tomó, me dije a mí mismo, donde quiera que vaya por el resto de mi vida, alguien se me acercará y me insultará”, comentó Armstrong. “Así que pasaron un par de días y nadie dijo ese insulto que nadie quiere escuchar. Luego pasaron los meses; hasta que después de cinco años volvió a suceder”.

Armstrong, de 48 años, que avasallaba a sus rivales y no se ponía límites, en las ocho entrevistas que le hizo Marina Zenovich desde marzo del 2018 al agosto del 2019, reiteró que estaba diciendo su “verdad”, sin importar lo que pudiesen pensar las personas que vean el documental.

Tratar de sacarle la verdad a Armstrong se produjo después de que sus años de mentiras lo prepararon para lo que dijo que necesitaba: “una crisis nuclear”, cuando la Agencia Antidopaje (USADA, en inglés) lo acusó de usar y traficar drogas para mejorar el rendimiento como parte de un gran escándalo de dopaje.

