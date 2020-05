La ciudad de Nueva York es ahora la única región del estado sin abrir

Cuomo anunció que mientras todas las 9 regiones ya iniciaron su reactivación, la Gran Manzana sigue relegada tras no alcanzar dos de las 7 métricas exigidas

Han pasado ya casi 10 semanas desde que la ciudad de Nueva York dio la orden del cierre de negocios no esenciales y el inicio de la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. Y mientras Long Island se convirtió en la penúltima región del estado en tener luz verde para iniciar su reactivación a partir de este miércoles, la mala noticia para los neoyorquinos es que la Gran Manzana se quedó ahora como la única zona del estado sin reabrir. Los números exigidos para iniciar su proceso de regularización todavía están en rojo, pues aún no se cumple la exigencia del 30% de camas disponibles en hospitales y la contratación de suficientes seguidores de casos de nuevos contagios. La evaluación de la ciudad en cuanto al cumplimiento de las métricas requeridas es ahora de 5 sobre 7.

“La ciudad de Nueva York es la región que no ha abierto (…) los números en Nueva York son los peores”, aseguró el gobernador Andrew Cuomo, advirtiendo que no ha sido culpa de la Gran Manzana, sino que la urbe fue la más golpeada por la pandemia, debido en gran parte a que el virus llegó allí a través de los principales aeropuertos, sin que nadie lo advirtiera. “El virus llegó allá desde Europa, y nadie sabía (…) tres millones de europeos llegaron y se propagó el virus, por eso tienen el peor problema de la nación. Es la única región (del estado) que no reabrirá todavía, pero vamos a enfocarnos en reabrir la ciudad de Nueva York”.

El mandatario estatal reveló que teniendo ahora la reactivación de la Gran Manzana como prioridad, seguirán trabajando en un programa para frenar el auge del virus en un grupo de comunidades específicas que han sido ya detectadas en la ciudad, que representan el mayor número de nuevas hospitalizaciones y contagios.

“Mientras que el promedio de infección en la ciudad es del 19%, del 20%, hemos visto que en ciertos lugares tienen el 40%, es decir el doble del promedio y cuando miramos nuevos casos esos casos vienen de allí… por eso estamos enfocándonos en esos lugares, estamos haciendo más pruebas”, dijo Cuomo. “Nos vamos a enfocar en esas comunidades en esos códigos postales y eso bajará realmente los contagios. Tenemos que manejar eso para mover a Nueva York hacia adelante“.

Además del plan de trabajo en las comunidades más afectadas, mayormente de presencia de comunidades pobres, latinas y afroamericanas, el líder político hizo un llamado a continuar reforzando las normas de cuidado.

“Tenemos que bajar los números y lo que decide eso es la gente, es su comportamiento personal, lavarse las manos, mantener la distancia social, usar geles antibacteriales y usar las máscaras”, agregó el demócrata.

El mandatario destacó que en medio del dolor que ha dejado la tragedia del coronavirus, la “buena noticia” es que las hospitalizaciones y las muertes siguen bajando. En el último día se registraron 73 fallecimientos, lo que elevó el número a 29,310 en el estado, incluyendo las 4,749 muertes probables por COVID-19. De esas fatalidades, 16,565 han ocurrido en los cinco condados. Los contagios alcanzan ya los 372,494 casos, de los cuales 196,623 se han presentado en la Gran Manzana.

“Subimos la montaña muy rápido, llegar a ese pico nos llevó muy rápido, y tardó mucho en bajar, pero seguimosbajando”, dijo Cuomo.

El Gobernador anunció tambien que este miércoles viajará nuevamente a Washington, donde sostendrá su tercera reunión con el presidente Trump desde que empezó la pandemia, adelantó que pedirá al gobierno federal no solamente ayuda en recursos para cubrir los agujeros fiscales que ha dejado el COVID-19 sino un plan de inversión en infraestructura.

“No creo que la economía simplemente se recupere sola. Hemos perdido miles de pequeñas empresas que no van a reabrir sus puertas (…) así que vamos a ver más dolor en esta nueva economía”, dijo el mandatario recalcando la necesidad de apoyo federal para que Nueva York pueda salir del abismo en el que quedará.

“Ahora es el momento (de ayudar). El momento de arreglar el agujero en el techo es cuando brilla el sol”, dijo Cuomo advirtiendo la oportunidad de crear empleos y desarrollo con el empuje de poyectos como la estación Penn Station, las obras del aeropuerto LaGuardia que creen un tren que conecte a la parte central de la ciudad con esa terminal, programas de energía renovable y la ampliación del tren de la segunda avenida hasta la calle 125.

Otra de las buenas noticias que Cuomo reveló en su conferencia de prensa fue la reapertura de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes por la mañana, tras dos meses de cierre.

“Queremos que la economía regrese y eso no va a suceder simplemente deseando que así sea. Tenemos que tener acciones afirmativas y hoy es el primer paso de ese capítulo”, dijo Cuomo, advirtiendo que para que las finanzas crezcan se necesitará un plan de acción. “No creo que la economía simplemente se recupere sola. Creo que se recuperara, pero se recuperará de manera diferente”.

Cuomo concluyó pidiendo una vez más a la Administración federal que le tienda la mano al estado. “Si eso no pasa, tendremos que tomar decisiones duras”, dijo el gobernador, explicando que al no tener ayuda de Washington habrá recortes del 20% en salud, educación, transporte y ayuda a municipalidades. Necesitamos ayuda”.

