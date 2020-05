Marjorie de Sousa posa junto a la piscina para deleitar a sus fans con sus armoniosas reflexiones 

View this post on Instagram

Entender los cambios en el momento de crisis no tiene sentido, no le encontrarás salida, solo fluir es lo que puedes hacer. Detén tu ritmo y observa, no caigas en pánico, confía en que cada uno de nosotros llego a esta tierra con una hermosa misión. #suelta #confía #detumanoseñor #comoteamovida #lavidaesunhermosoregalo #marjoriedesousa #instagram #instamoment #instagood #instalook #instalove #brillandofuerte #sol somos una maravillosa creación de nuestro señor. 👗 @lolita_aca 🙏🏻🌸🍀🦋❤️🥰🌷 #quédateencasa #yomequedoencasa