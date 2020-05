Un video para dejar de respirar: Cómo un oso pardo sigue a un niño durante un paseo familiar en Italia

Es lo que uno hace cuando ve el video: deja de respirar, hasta que respira nuevamente... de alivio

Una caminata de montaña de una familia italiana dio un giro espeluznante después de que un oso pardo siguiera a un niño por un sendero durante el día.

En un video del encuentro, ocurrido en Trentino, en el norte de Italia, se puede ver a Alessandro, de 12 años, caminando lentamente hacia su padrastro, mientras el oso pardo lo sigue de cerca.

Imágenes dramáticas muestran cómo el niño logró alejarse despacio y tranquilo del enorme oso que lo había seguido fuera del bosque.

El encuentro cercano de Alessandro con el enorme animal ocurrió durante un picnic familiar en las montañas de las Dolomitas de Brenta.

El valiente joven había leído recientemente qué hacer en caso de un ataque de oso cuando se le acercó el depredador de media tonelada.

Se puede ver al joven caminando lentamente por la ladera mientras el oso pardo lo sigue.

Se puede escuchar a la persona que filma el video diciendo: “Ven Ale, no lo mires. Mantén la calma.”

Loris Calliari, el padrastro del niño que capturó el notable encuentro en video, le dijo a CNN que Alessandro ama a los animales, y en particular a los osos, y cuando vio al animal, le pidió a su padrastro que le tomara una foto con el oso detrás de él.

“Me di cuenta de que se estaba moviendo y le dije (a Alessandro) que caminara lentamente, que tuviera cuidado, que tomaría una foto, pero que se moviera”, dijo Calliari.

“Al principio estaba nervioso, pero luego vi que el oso no estaba asustado, no estaba amenazando, así que me tranquilicé”, agregó.

Pero no todos se sentían tan serenos, dijo Calliari, y agregó que la madre y la abuela del niño estaban asustadas y gritaban.

Con información de CNN.