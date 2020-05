Video capta a quinceañero baleado por motorizados en El Bronx; ofrecen $2,500 de recompensa

Un video publicado por la policía de Nueva York el lunes muestra a un hombre armado en la parte trasera de una motocicleta sacar un arma y disparar varias rondas a un adolescente en El Bronx, hiriéndolo dos veces en la pierna, en plena calle.

Los dos hombres en la motocicleta pasaban por 2418 University Ave. alrededor de las 10 p.m. el viernes, cuando el tirador levantó su arma y comenzó a disparar hacia un joven de 15 años que estaba parado frente al edificio, dijeron policías.

El dúo huyó hacia el norte por la misma avenida.

Paramédicos transportaron a la víctima al hospital St. Barnabas en condición estable. No estaba claro si él era la víctima prevista, acotó New York Post.

No se han realizado arrestos. Los dos sospechosos fueron descritos como de complexión pesada y con ropa de color oscuro, dijeron los policías.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for An Assault (Shooting) on May 22, 2020, at 10:17 PM in vicinity of University Ave and West Fordham Rd. #FordhamHeights #Bronx @NYPD52PCT💰Reward up to $2500👀See them? Know who they are?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/bGhQWW3QMx

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 25, 2020