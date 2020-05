Crece indignación por muerte de George Floyd sofocado por agente en Minneapolis; FBI colabora con la pesquisa

(Por Francesco Rodella)

La muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años que falleció el lunes en Minneapolis, Minnesota, después de que un policía blanco lo dejara inmovilizado con una rodilla clavada en su cuello durante minutos, ha generado una oleada de indignación en el país.

Cuatro agentes fueron despedidos este martes por lo ocurrido, que está siendo investigado por el FBI y las autoridades de Minnesota. Estos policías por el momento no han sido identificados oficialmente.

La actuación policial ha quedado reflejada en un video, grabado por una mujer que se encontraba en la escena y que ha tenido amplia circulación en los medios y en redes sociales. “¡No puedo respirar!”, repite varias veces Floyd mientras el agente empuja una rodilla contra su cuello.

Tras poco más de cuatro minutos, el hombre deja aparentemente de moverse. Casi tres minutos más tarde, mientras que el agente todavía mantiene una rodilla en su cuello, llega un trabajador sanitario a atenderle.

Floyd es trasladado a una ambulancia con una camilla mientras parece estar inconsciente. Poco después es declarado muerto.

Quién era George Floyd

George Floyd, al que se le solía apodar Big Floyd, era oriundo de Houston (Texas) y vivía en St. Luis Park, en las afuera de Minneapolis, de acuerdo con el diario local Star Tribune. Trabajaba en el restaurante latino de Minneapolis Conga Latino Bistró como empleado de seguridad, según contaron los dueños de este negocio.

Jovanni Thunstrom, uno de los dos empleadores, dijo a Noticias Telemundo que el hombre era también su amigo y se sentía impactado por su muerte. “Ese video está bien fuerte. A mí me dolió”, dijo, “es un ser humano, y lo trataron como si fuera un animal”.

Luz María González González, que frecuentaba con asiduidad ese lugar, lo definió como “un hombre bueno que no merecía morir”. “Ese rey no tuvo que morir antes de su tiempo”, afirmó su ex pareja Christina Dawsom.

La actuación de la Policía genera indignación de ciudadanos y autoridades

Las voces de repulsa a la actuación policial previa a la muerte de Floyd han ido creciendo más y más a lo largo del martes. “Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte”, dijo el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, quien pidió disculpas por lo ocurrido a la comunidad afroamericana de la ciudad.

“Cuando escuchas a alguien pedir ayuda, se supone que deberías ayudar. Este agente falló en el sentido más básico, más humano”, agregó en referencia al policía que dejó su rodilla apretada en el cuello de Floyd.

Otros políticos y personalidades públicas se sumaron a este coro de indignación. “George Floyd se merecía más y su familia se merece justicia”, tuiteó el precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden. “Mereces nuestras lágrimas, oraciones, rabia y acción”, escribió la directora y actriz afroamericana Ava Marie DuVernay.

