IRS: La clave para ver la fecha de envío de tu cheque de estímulo si usas la herramienta “Get My Payment”

Si te sale el mensaje de error "Payment Status Not Available” (Estatus del pago no disponible), hay unos detalles que pueden facilitarte el proceso

Muchos contribuyentes en Estados Unidos han experimentado problemas cuando intentan procesar la solicitud de información sobre el estatus del cheque de estímulo que envía el Gobierno mediante la página del Servicio de Rentas Internas (IRS).

La herramienta “Get My Payment” fue creada para facilitar el procesamiento de los datos del llamado “Pago de Impacto Económico” que esa agencia empezó a enviar a mediados de abril.

Se supone que, mediante el servicio, los beneficiarios pueden ver el estatus del pago, el tipo de pago, y proveer información de su cuenta bancaria en casos limitados.

Sin embargo, muchos usuarios no han podido completar el trámite ya que el sistema envía un mensaje de error de “Payment Status Not Available” (Estatus del pago no disponible).

Esto se debe a varias razones, entre las que destacan los casos de contribuyentes que están obligados a declarar impuestos, pero la oficina aún no ha terminado de procesar la devolución del 2019.

También sucede que el sistema aún no cuenta con tu información. Al momento, el IRS trabaja para agregar más datos para que más personas utilicen el sistema.

En otras circunstancias, puede ocurrir que el potencial recipiente no tuvo que llenar planillas, y utiliza la herramienta “Non-Filers: Enter Payment Info Here”, pero el IRS no ha procesado la información.

Aunque parece que la opción que le queda a la mayoría es esperar y seguir intentando, hay ciertos detalles al momento de navegar en la página que podrían ayudarle a obtener una respuesta más precisa sobre su caso.

Para empezar, debe tener en cuenta que las actualizaciones de “Get My Payment” (Obtener mi pago) se realizan una vez al día, en la madrugada, por lo que no es necesario hacer el procedimiento de ingresar información más de una vez.

Algunas claves, de acuerdo con el IRS:

Si recibe un mensaje del sistema sin una fecha de pago y cuenta con depósito directo, debe considerar lo siguiente:

• Si usted ingresó la información de su cuenta bancaria en “Get My Payment” cualquier día hasta el mediodía del martes, la fecha del pago debe estar disponible desde ese sábado.

• Si usted ingresa la información bancaria luego del mediodía del martes, su fecha de pago estaría disponible a partir del sábado luego del de esa semana en “Get My Payment”.

• Los usuarios deben considerar además que al momento de usar dicha herramienta e ingresar la dirección postal, debe asegurarse que incluye el número de la vivienda y la calle, no la dirección completa, ya que puede resultar en un error.