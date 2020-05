La nueva reina del dinero: Tenista Naomi Osaka es la deportista mejor pagada de la historia

El ascenso meteórico de la tenista japonesa Naomi Osaka en los últimos dos años no solo ha sido en las canchas con dos títulos de Grand Slam y su estadía en la cima del ranking mundial en el circuito profesional de la WTA, ahora también ha sorprendido al consagrarse en lo más alto de las cuentas bancarias, convirtiéndose en la deportista mejor pagada de la historia.

De acuerdo a la revista Forbes, en el último año, Osaka obtuvo ingresos por $37.4 millones de dólares, dinero ganado tanto por jugar al tenis, como por patrocinios, fijando un nuevo récord para el deporte femenil.

Antes de la tenista japonesa, la recién retirada Maria Sharapova había alcanzado la cima en este rubro con $29.7 millones de dólares en 2015, pero el fenómeno Osaka, quien en estos momentos ocupa el lugar 10 en la clasificación mundial, ha logrado cambiar las tendencias de los patrocinadores en muy poco tiempo, incluso como una de las embajadoras de los Juegos Olímpicos de Tokio.

22-year-old Japanese tennis player, Naomi Osaka, racked up $37 million in earnings in the past year—more than any other female athlete in history https://t.co/dPyVyZLqvO by @kbadenhausen pic.twitter.com/m6zuyzqhSX

— Forbes (@Forbes) May 22, 2020