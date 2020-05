Niña hispana muere arrollada por adolescente drogado en Nueva York

Roussy A. Cabrera Fuentes, una niña de apenas 4 años, murió tras ser arrollada por un adolescente anoche frente a su casa en Brentwood (Long Island, NY).

Christian Yanes (19) fue arrestado por conducir intoxicado, según la policía de Suffolk.

Yanes conducía un Honda Civic 2018 en dirección norte en Fulton Street cuando golpeó a la niña ayer a las 6:50 p.m.

Cabrera Fuentes fue llevada al Hospital Southside en Bay Shore, donde la declararon muerta.

Yanes fue acusado de conducir mientras su capacidad estaba afectada por las drogas. Quedó recluido durante la noche en el Tercer Recinto y está programado para ser procesado en el Primer Tribunal de Distrito en Central Islip hoy miércoles, informó Patch.com

Brentwood, NY- Suffolk Police Major Case Detectives have arrested a 19 year old driver for driving while impaired by drugs after he struck and killed a 4 year old girl in front of her Fulton St home last night. pic.twitter.com/tg5IZFfjUw

— Stringer News (@Stringernews) May 27, 2020