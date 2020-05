Carolina Sandoval mostró la celulitis con nuevo bikinazo en vivo y fue fuertemente criticada

View this post on Instagram

Muchos aseguran que si te pones “laca” o sea spray pal pelo que no se te nota la celulitis , otros dicen que la mejor opción en broncearse para que se disimule la piel de naranja y por supuesto otros aseguran que echarse cuchillo es lo que es 😂😂😂 o sea mi amor que cada quien sea feliz , pero no se crean esos cuentos de camino … las leo mis amores cuéntenme sobre esos mitos que han escuchado pa la celulitis 😂😂😂😂 yo me puse laca y acá ando estornudando como loca por las alergias mías y estos olores 😂🤣🤣🤣. #dimequeposteasytedirequieneres #cosasquelepasanalavenenosa #thenewnormal #lareinadelafaja #madred2