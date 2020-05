Comparte una selfie pero se da cuenta de que no está sola, ¡lo que se ve en el reflejo te dejará sin palabras!

Recientemente, una joven de 22 años compartió una selfie, aparentemente inocente, en las redes sociales, pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola en la imagen.

Shannon Butt, de Gloucestershire, Reino Unido, hizo lo que mucha gente hace cuando se toman una buena foto de sí mismos: la compartió en línea.

Sin embargo, poco después de subir la imagen a las redes sociales, Shannon y su amiga notaron algo en el reflejo del espejo en el fondo.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6

— Shannon (@ShanRose14) May 26, 2020