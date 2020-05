Le llueven críticas a Michael Jordan: mucha indignación alrededor de “The Last Dance”

Ex compañeros suyos en el Dream Team y en los Chicago Bulls se han molestado con la serie

The Last Dance, la serie documental deportiva más exitosa de todos los tiempos ha encumbrado a Michael Jordan nuevamente como la gran estrella del deporte mundial, pero también ha abierto viejas heridas en sus antiguos compañeros que están bastante molestos con las revelaciones hechas (o no hechas) en la serie.

Clyde Drexler, compañero de Jordan en el Dream Team de 1992 y su rival en las finales de ese mismo año y a quien Jordan minimiza como rival en sus testimoniales dentro de The Last Dance critica la figura de Michael aunque asegura que “es su serie”.

Clyde Drexler crítica a Michael Jordan por su documental: “Debería mostrar respeto por sus compañeros” https://t.co/iiOrntzTmY — Diario La Página (@LaPagina) May 28, 2020

“Éste es un juego de equipo, puedes tener 50 puntos y 40 rebotes, pero si pierdes... Entonces, odio cuando la gente actúa como si fuera una competencia individual. Yo no realizaba 35 tiros y tomaba 20 tiros libres por noche, así que no iba a sumar 40 puntos por partido”, aseguró a SportsTalk 790.

Drexler no fue el único ex jugador que criticó The Last Dance: Horace Grant, quien ganó tres campeonatos de la NBA jugando junto a Jordan y tildó de “basura” mucha de las historias contadas en la serie:

Horace Grant dijo que “The Last Dance” era 90% “bullshit”. Ahora es Scottie Pippen el que no parece estar muy contento con el documental.

“Diría que The Last Dance fue entretenido, pero quiénes estaban allí como compañeros de equipo sabemos que alrededor del 90% era basura en términos de realidad”

El mismo Scottie Pippen se ha mostrado molesto y según algunos “Decepcionado” por cómo se muestra su lado negativo en el equipo cuando Jordan no estaba o en momentos determinantes de la temporada.