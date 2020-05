VIDEO: Manifestantes de Los Ángeles atacan a dos patrullas de CHP y uno de ellos arrastra a un manifestante

Decenas de personas tomaron la Autopista 101 en Los Ángeles para manifestarse por la el caso de violencia policial que acabó con la vida de George Floyd en Minnesota.

En el vídeo se aprecia como dos patrullas de California Highway Patrol (CHP), que pasaban por la zona fueron abordadas y atacadas por los manifestantes. Uno de los oficiales avanzó abriéndose paso entre los presentes y arrastró a uno de los manifestantes.

Protesters on the 101 Freeway in Los Angeles could be seen smashing the windows of two CHP cruisers as one fled with a protester on the vehicle. The protestor was later taken away in an ambulance. The group was protesting the death of #GeorgeFloyd https://t.co/WOLqoGOZyP pic.twitter.com/sSJUp6QmCv

Video: During Black Lives Matter protest on the 101 Freeway, a CHP cruiser tries to pull through the crowd before accelerating with people on the hood. https://t.co/LChcoUzGJ3 pic.twitter.com/Sfgpl6QKrR

La segunda patrulla trató de esquivarlos pero también fue atacada por los manifestantes que estaba enardecidos al ver a la persona arrollada en el suelo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles le hizo un llamado a los manifestantes. “Escuchamos y sentimos su irá. Siempre garantizaremos la libertad de expresión. Lo único que pedimos es que las protestas sean seguras y legales”.

Earlier we saw people on the streets of Downtown L.A., at times going onto the 101 freeway, to protest the death of George Floyd.

We hear your anger & your pain. We will always facilitate freedom of speech. Period. All we ask is that protests are held in a safe & legal manner.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) May 28, 2020