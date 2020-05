VIDEO: Madre muerta en plena travesía de tren con su niño en India sufría de hambre y calor extremo

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra a un menor cuando intenta despertar a su madre muerta en medio del trayecto de vuelta a su casa tras una jornada laboral.

El caso de Arbina Khatoon, de 23 años, dramatiza la crisis de los trabajadores que migran a la ciudad para poder trabajar. Estos migrantes en ocasiones tienen que emprender largos trayectos diarios en condiciones precarias.

Khatoon colapsó en una plataforma ferroviaria de la estación de Bihar, en Muzaffarpur, tras partir de Gujarat, en un trayecto de más de 1,800 kilómetros.

La madre había arribado con el menor a la estación en un tren especial este lunes.

Le faltaba 400 kilómetros para llegar a su casa en Katihar.

Tras desfallecer, el pequeño de solo dos años intenta reanimarla sin saber que había fallecido.

El periodista indio Ravi Nair compartió por Twitter la desgarradora escena.

“Un trabajador migrante subió al tren de Gujarat a Muzaffarpur, Bihar. Momentos antes, cerca de Muzaffarpur, murió de deshidratación, hambre y calor extremo. Su pequeño hijo estaba tratando de despertar a su madre muerta en la plataforma del ferrocarril. Dedicando este video al ministro de ferrocarriles”, indicó el comunicador por la red social.

A migrant worker boarded the train from Gujarat to Muzaffarpur, Bihar. Mements before reaching Muzaffarpur, she died of dehydration, hunger and extreme heat. Her little son was trying to wake his dead mother up in the railway platform

Dedicating this video to the Railway minister pic.twitter.com/TnXuvyKQMZ

— Ravi Nair (@t_d_h_nair) May 27, 2020