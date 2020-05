Así fue el embarazo adolescente de Bárbara de Regil, el cual asegura haber deseado

Con tan solo 16 años, la intérprete de Rosario Tijeras se convertiría en madre prácticamente por voluntad propia

Cuando se habla de artistas que sin duda podrían pasar por hermanas de sus propios retoños, es inevitable mencionar a Bárbara de Regil, quien mucho antes de consolidarse como actriz y figura pública fitness, pasó por uno de los momentos más retadores de su vida al convertirse en madre con tan solo 16 años.

En una entrevista a profundidad que le hicieron en el programa “Venga la Alegría” para la sección “En sus batallas”, la intérprete que encarnara a Rosario Tijeras confesó que al sentirse sola después de la separación de sus padres, creyó que tener un hijo le ayudaría a estar siempre acompañada.

“Yo me sentía muy sola, a mi mamá justo en ese entonces le dio cáncer, yo vivía con mi papá (…) Yo me imaginaba en la esquina de mi cama con un bebé y cuando me enteré que estaba embarazada me dio mucha emoción”, relata la actriz en su sentida historia.

Después de volver a casa de su madre para que esta le ayudara a superar la anemía que sufría a causa del descuido en el que había vivido durante muchos años, Barbara comenzó con el camino de cuidarse a sí misma para poder estar bien para su pequeña.

Al cuestionarle sobre la reacción de sus padres ante la noticia, comenta lo siguiente: “Mi mamá sí, me ayudó muchísimo… mi papá también aunque me dejó de hablar un tiempo porque yo creo que se sintió culpable”. Sin embargo, al cabo de un tiempo su relación pudo sanar.

En lo que respecta al padre biológico de su pequeña, De Regil comparte que vivió con ella todo el embarazo pero tan solo una semana antes la dejó para irse con su mejor amiga y jamás supo de nuevo sobre él. Sin embargo, tanto ella como Mar consideran a Fernando, el actual esposo de Bárbara, como su padre.

Al día de hoy, Mar de Regil tiene 16 años, la misma edad que ella cuando la tuvo, pero afirma que sus circunstancias son totalmente distintas y que ella le ha dado todo el amor y seguridad necesarias para no desear también un bebé a corta edad.

Por último, la famosa actriz aseguró que está buscando tener pronto un nuevo hijo con su esposo Fernando, quien afirmó es el verdadero amor de su vida y la persona con quien quiere volver a compartir la dicha de convertirse en madre.