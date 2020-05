Elyangélica González de luto: fallece su abuelita y no puede ir a despedirla

View this post on Instagram

Les pido desde mi corazón una oración en favor de mi abuelita, Angelica Ramona Figueroa. Tengo que decirlo. Hoy me duele mucho haberme ido. Duele mucho la distancia. Me duele no haber estado con ella hasta que se fue. Me duele el cuerpo, la mente y el alma. Pero me quedo con su nombre y su amor inmenso e incondicional que me hacía sentirla a mi lado siempre. Sonrío al imaginarla feliz, llegando a su gran bienvenida, abrazando a su amado esposo, y a sus 3 hijos en el cielo. Cónchale, ayúdanos a nosotras ahora, para no extrañarte tanto y a tu única hija hembra, mi madre amada, ayúdala a entender que te fuiste, aunque no te vimos partir. Mi amor eterno para ti, Angelica.