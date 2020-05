Fuertes declaraciones: Zague revela que Carlos Reinoso lo corrió del América

El ahora comentarista de TV Azteca se fue dolido de las Águilas

Luis Roberto Alves “Zague” se encuentra en el top 5 de ídolos americanistas, pues se convirtió en una leyenda del club, que siempre defendió los colores a muerte, sin embargo, no siempre recibió el mejor trato por parte de los directivos, especialmente cuando salió del club.

En una entrevista para el portal “América Monumental”, Zague reveló cuál fue la verdadera razón de su salida del club en 1998, justo cuando se recuperaba de una lesión que lo tenía alejado de las canchas.

“La verdad, es que esto lo digo con mucho respeto y admiración porque ahora me llevó con él, pero en su momento si me dolió, me molestó. El que me corrió del América así textualmente o quiso que no siguiera en el América, se llama Carlos Reinoso, el gran ídolo de la afición americanista”, señaló el ahora comentarista deportivo.

Detalló como fue el proceso de su salida, explicando la situación que vivía en ese momento.

“Él era el entrenador del equipo en ese entonces. Yo tuve una lesión en el aductor, que me costó un buen tiempo recuperarme y me acuerdo que yo estaba de vacaciones, había pasado el tema de la Libertadores. Tuve que recuperar a marchas forzadas, no estaba bien físicamente”, señaló Zague.

De igual forma reveló el momento en el que le informaron que ya no sería parte del club azulcrema.

“Yo muchas veces jugué con muchas inyecciones con el afán de recuperarme lo antes posible. Nos elimina River Plate de esa Libertadores y en Argentina, él se me acercó y me dice ‘Te quiero volando sobre la cancha el próximo torneo, tienes que ser el líder, el número uno de este equipo’. Lo que sucedió es que a mi padre le habla un tal Chávez de las oficinas y le dicen que luego de una reunión, yo ya no podía jugar en el América, porque si sigue acá, solo va a estar entrenando con las reservas o será suplente. Le dijeron a mi padre que yo ya no tenía el perfil ideal para ser futbolista del América. Ósea que después de 13 años de estar en el club, yo ya no tenía el perfil para estar en el club. Así fue, yo estaba de vacaciones acá en México”, concluyó el ex delantero de América.