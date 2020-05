La historia de abuso sexual de Lady Gaga

Lady Gaga estrenó su último material discográfico llamado Chromatica, desde su lanzamiento a la media noche se convirtió en todo un éxito a nivel internacional. La cantante reveló que las canciones del disco hablan de varios episodios de su vida y uno de ello fue la historia de abuso sexual que vivió. Aquí te contamos cómo fue.

La ganadora del Oscar tenía 19 años cuando vivió su traumática experiencia así lo reveló a un programa radiofónico de Estados Unidos. Ella asistía a un colegio católico y fue en ese entonces que sufrió el abuso: “Yo era muy inocente”, aseguró. Su vida quedó marcada para siempre pues no era capaz de admitir lo que le había pasado. Su agresor era 20 años mayor y la convenció de “tener una cita”.

En el 2013 Gaga colaboró con el rapero R. Kelly para la canción “Do what U Want” del disco Artpop, en esa canción plasmó parte de su experiencia de agresión. En la misma entrevista radiofónica le preguntaron si aquel tema hablaba de una experiencia propia, sin embargo ella aseguró que no quería que la definieran como es.

Sin embargo desde el año 2002 Kelly había enfrentado juicios por abuso sexual y posesión de pornografía infantil. No fue sino hasta el 2019 que apareció el documental Surviving R. Kelly en donde un grupo de mujeres y artistas hablaron sobre las insinuaciones y situaciones violentas que vivieron mientras trabajaban con él.

Una de las que no quiso aparecer en el documental fue Lady Gaga, sin embargo a través de sus redes sociales envió un poderoso mensaje a las víctimas, asegurando que les creía y estaba con ellas. “Estoy tratando de quitar las canciones de Spotify y iTunes y prometo nunca volver a trabajar con él”, escribió en su comunicado.

