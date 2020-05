Liberan a reportero afrolatino de CNN detenido mientras transmitía en vivo protestas por muerte de George Floyd

Omar Jiménez, el reportero de la CNN arrestado mientras transmitía en vivo las protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis fue liberado.

El comunicador que, a eso de las 5 a.m. de este viernes, narraba los acontecimientos en la zona en la que se realizan protestas desde el martes, fue interceptado por dos agentes con armadura corporal y material antidisturbios en una confusa escena.

Otros dos miembros del equipo que estaban con él corrieron la misma suerte. Una hora después, fueron liberados.

“Un periodista de CNN y su equipo de producción fueron arrestados esta mañana en Minneapolis por hacer su trabajo, a pesar de identificarse, una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda. Las autoridades de Minnesota, incluido el gobernador, deben liberar a los tres empleados de CNN de inmediato”, indicó la cadena en un comunicado.

Según informó CNN, “la Policía le dijo al equipo que estaban detenidos porque se les dijo que se cambiaran de lugar, y no lo hicieron”. Aunque Jiménez, que mostraba su credencial de periodista y siempre se expresó con respeto hacia los oficiales, le dijo a éstos que se movería a otro lugar, los policías lo arrestaron de todas formas.

“Podemos regresar a donde quieras. Estamos al aire ahora… Ubícanos de nuevo donde nos quieras. Nos estamos alejando de tu camino, donde quieras que salgamos, nos quitaremos de tu camino”, dijo Jiménez, de 26 años, a los policías según se aprecia en la transmisión.

“Señor, ¿puede decirme por qué estoy bajo arresto?”, le pregunta a uno de los policías en otro momento de la intervención mientras los oficiales le quitaban el micrófono y lo esposaban.

Para un colega de Jiménez, identificado como Josh Campell, que aunque estaba en el lugar no junto al equipo del reportero, la discriminación racial también tuvo que ver en la detención.

“Yo me identifiqué y me dijeron: ‘Está bien, se te permite estar en el área'”, contó Campbell, que es blanco, mientras Jiménez es afrolatino. “Me trataron de manera muy diferente (que a Jiménez)”, sostuvo Campell.

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i

— CNN (@CNN) May 29, 2020