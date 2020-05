María Celeste se defiende y dice con ironía: “Sí, en medio de la pandemia traje un cirujano plástico a mi casa”

La conductora de Al Rojo Vivo se ha defendido de las críticas que aseguran que su cara luce rara...

Al Rojo Vivo publicó en Instagram una entrañable imagen del recuerdo en la que aparecen Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás. La publicación suscitó comentarios de todo tipo. Los admiradores están felices de verlas juntas reportando desde Telemundo todo el acontecer noticioso, pero la imagen también recibió críticas, sobre todo porque aseguran que actualmente la conductora de Telemundo se hizo algo “raro” en el rostro.

El desafortunado comentario al cual María Celeste respondió reza de la siguiente manera:

“Hoy María Celeste luce rara, lo que se hizo en la cara se nota demasiado”. Estas palabras no pasaron desapercibidas y la conductora estelar de Al Rojo Vivo, no solo respondió sino que además fue irónica en su contestación: “¿Lo que me hice en la cara? Sí, en medio de la pandemia traje un cirujano plástico a mi casa que me operó en la mesa de la cocina. LOL”

Los fans de María Celeste están encantados con su respuesta y se lo han hecho saber con diversos comentarios de apoyo. “Para mi usted sebe muy linda y sobre todo lo profesional que es allegado muy alto sin necesidad de escándalo Dios la bendiga siempre”, le escribió un fiel seguidor a Arrarás.

Esta es la imagen en la que se originó la lluvia de críticas alrededor de María Celeste.

Y por esta imagen aseguran que el rostro de la conductora luce raro.