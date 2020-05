No procede la desafiliación: el abogado del Cruz Azul deja claro que legalmente no es posible

Sin importar lo que pase con sus dirigentes, separar al equipo de la Liga MX no es posible

Los aficionados del Cruz Azul están sudando la gota gorda ya que debido a los turbios manejos de sus directivos, se manejo la teoría de que el equipo podría ser desafilado, pero ahora pueden estar tranquilos.

"Legalmente NO procede la desafiliación del EQUIPO Cruz Azul, NO es el dueño el ACUSADO, el equipo no tendría que verse AFECTADO" Guillermo Barradas, abogado Cooperativistas Cruz Azul en #MarcaClaroMVS

Guillermo Barradas, abogado de los Cooperativistas de Cruz Azul, aseguró para MARCA Claro, que el equipo cementero no puede ser desafiliado de la Liga MX según la ley.

Barandas aseguró que por fin se actuó de acuerdo a la ley y espera que se haga justicia:

“Esto comenzó después de décadas de abusos, se acusa al señor Billy Álvarez de administración fraudolenta. El escenario ideal es que se haga justicia, está acreditado un delito de administración fraudulenta en contra de la Cooperativa”