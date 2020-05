Obama condena la muerte de George Floyd: “Esto no debería ser normal en 2020”

WASHINGTON – El expresidente Barack Obama publicó este viernes un comunicado en el que condenaba la muerte en Minneapolis de George Floyd, un afroamericano de 46 años que el pasado lunes murió bajo custodia policial, y aseguró que este tipo de casos “no deberían ser normal en los Estados Unidos de 2020”.

“Esto no debería ser normal en los Estados Unidos de 2020. Si queremos que nuestros hijos crezcan en una nación que vive acorde con sus más altos ideales, podemos y debemos hacerlo mejor”, dijo en Twitter en referencia a la muerte de Floyd después de que Derek Chauvin, un agente blanco, le sometiera durante varios minutos con su rodilla sobre el cuello ignorando las desgarradoras quejas del detenido.

