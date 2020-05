5 consejos para que los niños viajen seguros en el auto

Por muy corto que sea el trayecto siempre se debe estar seguro que el niño va de la forma correcta.

La seguridad de todos las personas en un vehículo es muy importante, pero siempre se debe tener extrema precaución al viajar con niños. Se deben tomar todas las medidas de precaución al llevar niños abordo.

La seguridad de los más pequeños es un tema que concierne a todo padre. En especial porque un estudi por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte en niños y adolescentes de entre 5 y 29 años.

Sin duda los más vulnerables en situaciones de accidentes de autos son los niños.

Por eso aquí hemos reunido cinco concejos para que los niños viajen seguros en el auto

Utilizar las sillas especiales de acuerdo a la altura y peso

La edad del niño no determina cual sillas se debe usar, si no el peso y medida. Se recomienda no utilizar sillas de segunda mano que no son las adecuadas par el niño.

Seguridad en el asiento trasero

Los niños de hasta 12 años deben sentarse en el asiento trasero. Los niños menores de 12 años en asientos delanteros pueden ser más afectados ​​por la fuerza de inflar las bolsas de aire durante los choques.

Asegurar correctamente el anclaje

Lee las instrucciones de la silla para instalarla correctamente y comprueba en cada viaje que está bien fijada. Si el anclaje es con el cinturón de seguridad, se debe asegurar de pasar correctamente la correa por los puntos que indica el fabricante.

Colocar la silla en contrasentido el mayor tiempo posible

Si la silla esta puesta viendo hacia en frente, en caso de colisión frontal, el cuello de un bebé no está preparado para soportar el peso de su cabeza impulsada hacia delante. Por eso las sillas están diseñadas para colocarse sólo en contrasentido de la conducción.

Usarlas inclusive en los trayectos cortos

Por muy corto que sea el trayecto siempre se debe estar seguro que el niño va de la forma correcta.

