Dos policías lesionados en las protestas por la muerte de George Floyd en Los Ángeles

Dos policías resultaron heridos luego de enfrentamientos con manifestantes que marcharon por el centro de Los Ángeles el viernes por la noche en protesta por la muerte de George Floyd y contra el abuso policial

La manifestación comenzó como una protesta mayormente pacífica, pero se intensificó alrededor de las 7 p.m. con algunos manifestantes destrozando propiedades y confrontando a la policía.

#BREAKING : LAPD has declared an unlawful assembly in downtown Los Angeles from the 10 Freeway to the 101 and the 110 Freeway to Alameda https://t.co/Nt0vhmxVns

Los manifestantes caminaron por las calles cantando “No puedo respirar” y entraron en la autopista 110, paralizando el tráfico.

Algunos manifestantes comenzaron a sentarse en la autopista 110 hacia el norte cerca de las calles 6th. y 7th.

La Patrulla de Carreteras de California cerró los carriles hacia el sur, pero el tráfico no se movía en ninguna dirección de la autopista.

Se desplegaron gases lacrimógenos y bengalas luego de una disputa entre los oficiales y los manifestantes.

#BREAKING : LAPD clears protesters from 110 Freeway with use of tear gas, bean bag rounds https://t.co/Nt0vhmxVns pic.twitter.com/Wag62gti8w

Uno de los oficiales heridos sufrió una fractura en la mano y otro sufrió heridas leves, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La policía de Los Ángeles está pidiendo a los residentes que se mantengan en sus viviendas y todos los negocios en el centro que cierren debido a las protestas.

We have declared an unlawful assembly throughout Downtown LA. From the 10 Fwy to the 101 & the 110 Fwy to Alameda—This is being made following repeated acts of violence & property damage. Residents should stay inside—Business should close—Those on the street are to leave the area

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti también exhortó a respetar el derecho a protestas, pero indicó que la violencia y el vandalismo nos perjudican a todos:

I believe in our city. L.A. is strong enough to stand for justice and walk in love.

We respect every Angeleno's right to protest, but violence and vandalism hurts all.

Let's remember why we march, protect each other, and bring a peaceful end to a painful night.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) May 30, 2020