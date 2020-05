La historia del hombre al que su padre lo abandonó y ahora es famoso por sus lecciones de paternidad

Rob Kenney creó su canal "Papá, ¿cómo le hago?" porque quiso compartir algunas palabras de aliento que no tuvo en su juventud

“Papá, ¿cómo lo hago?”, es el nombre del canal de YouTube de Rob Kenney, un padre de dos hijos de Seattle que comparte lecciones de cómo hacer algunas cosas de hombres, aún y cuando su padre lo abandonó cuando era muy pequeño, y que ahora cobra popularidad en las redes sociales.

A los 14 años, los padres de Rob tuvieron diferencias irreconciliables y se divorciaron en medio del dolor de sus cinco hijos. El padre consiguió la custodia de él y sus hermanos, pero un nuevo golpe azotaría la vida de los hijos cuando en octubre de 1978, en el noveno cumpleaños de su hija, les dijo que no los quería y los abandonó.

En ese momento Rob sintió incredulidad, no pudo creer tal insensibilidad, pero junto a sus hermanos, los chicos Kenney se valieron por sí mismos. Después de que su padre se fue, la hermana menor de Kenney, Angie, se fue a vivir con su hermana Mary, que tenía 27 años en ese momento. Sus hermanos Don, de 16 años, y Joe, de 17, se mudaron a un departamento subsidiado por su padre. Kenney, se fue a vivir con su hermano mayor, Rick, y su esposa Karen, y luchó por salir adelante.

Hoy en día, este padre de dos hijos, decidió crear un canal de videos donde enseña a los niños en situaciones similares las lecciones que justo se perdió en su infancia. Desde su lanzamiento hace poco más de un mes, ya tiene más de 2 millones de seguidores.

“Simplemente pensé que, si se me daba la oportunidad, me gustaría poder compartir algunas palabras de aliento que hubiese querido tener cuando era más joven“, dijo Kenney a HuffPost.

En los videos que se publican semanalmente, Kenney transmite su consejo de una manera simple, “solo los hechos, señora”. Hay ocasionales bromas de papá. Si no está seguro de algo, lo admitirá (un sello distintivo de un buen padre), y se apresura a recordarle a los espectadores otros métodos para hacer algo.

En su procedimiento para afeitarse, dice: “Cuando termines, no olvides limpiar el fregadero o tu madre, o quien sea que use el baño después de ti, te va a matar. Cuando drene esa agua, dejará todo ese cabello que acaba de afeitarse de la cara y no querrá que la gente se enoje por eso. ¡Ese fue un error que cometí cuando era más joven!”.

Pero el amor que Kenney pone en cada uno de sus videos, es el amor que los seguidores le comparten como método de gratitud en los comentarios, algo que sin duda le llena el alma porque la comunidad le hace ver que sus intenciones son bien recibidas.

“Hay tantos comentarios, no sé por dónde empezar. Me encanta la comunidad que están construyendo mis suscriptores, y la forma en que se están uniendo es muy inspirador para mí. Solo soy un padre y tengo poca educación formal, así que me siento mal equipado para lidiar con la mayoría de esto”, dijo Kenney al citado medio.