Orgullo costarricense: El máximo goleador mundial del 2020 es tico

Christian Bolaños supera como anotador a Cristiano Ronaldo y Erling Haaland

El costarricense Christian Bolaños aprovechó la suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus y se coló a la cima de la tabla de goleo mundial durante este 2020.

Christian Bolaños: “Tengo mucha confianza y partido a partido me voy sintiendo mejor”https://t.co/qsp85DteKL — Morados Viajeros (@moradosviajeros) March 15, 2020

Con la reanudación de la primera división de su país, el atacante del Saprissa superó en anotaciones a figuras como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Victorien Adebayor.

Termina el partido: Saprissa le gana 3-1 a Universitarios con triplete de Christian Bolaños. Cabe destacar que es el primer triplete en la carrera de Bolañitos Querido. ¡VAMOS MORADOS! 💜 https://t.co/Hrki2STzhO — El Eterno Saprissa (@SaprissaEternoC) February 23, 2020

El tico alcanzó 14 tantos en lo que va del 2020, superando al astro portugués, que se quedó en 12 por el parón obligado de la Serie A. Un poco más abajo encontramos al joven sensación de Europa, Haaland, de Noruega, quien se quedó en 10 tantos, aunque en su caso la Bundesliga ya se reanudó desde hace dos semanas y sigue en la pelea.

La lista que incluye a los goleadores top del 2020 es la siguiente:

1.- Christian Bolaños / Saprissa (Costa Rica) / 14 goles

2.- Auwali Ali Malam / Kano Pillars (Nigeria) / 12 goles

3.- Victorien Adebayor / Inter Allies FC (Níger) / 12 goles

4.- Cristiano Ronaldo / Juventus (Italia) / 11 goles

5.- Marcel Hernández / Cartaginés (Costa Rica) / 11 goles

6.- Erling Haaland / Borussia Dortmund (Alemania) / 10 goles

Con 14 goles en este 2020, @BOLACRIS7 se ratifica como el mejor anotador del mundo en este 2020 en las ligas del orbe. 1.Christian Bolaños /🇨🇷/14

2.Auwalu Ali/🇳🇬/12

3.Victorien Adebayor/🇳🇪/12

4.Cristiano Ronaldo/🇵🇹/11 pic.twitter.com/tqY7SqvJWY — ꜱᴀᴘʀɪᴍᴏᴍᴇɴᴛᴏꜱ (@Saprimomentos) May 28, 2020

Christian Bolaños Navarro es el único jugador de Costa Rica que suma tres participaciones en Copas del Mundo, pero nunca se ha caracterizado por ser un gran goleador y él mismo reveló que esta marca le sorprende.

“Mi situación no es normal, soy un jugador de asistir más, pero este año me he sentido muy bien en el esquema del profesor, quien me ha dado la oportunidad de estar llegando más al área”, explicó sobre el tema en una entrevista brindada a FUTV.