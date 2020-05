Trump amenaza con enviar el ejército a reprimir las protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis

WASHINGTON – El presidente Donald Trump pidió este sábado mano dura contra los manifestantes en Minneapolis, a los que tachó de ser de “la izquierda radical”, y expresó a las autoridades estatales su disposición de enviar al Ejército para aplacar los disturbios durante las protestas contra la muerte de George Floyd durante una detención policial.

“Tenemos el Ejército preparado y dispuesto. Si (las autoridades de Minnesota) quieren llamar al Ejército, podemos tener las tropas sobre el terreno muy rápido”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en Washington, antes de partir hacia Florida para asistir al lanzamiento al espacio desde Cabo Cañaveral de la misión Demo-2 de la NASA y SpaceX.

El mandatario calificó a los manifestantes de antifascistas y de ser de la “izquierda radical”, y consideró que las autoridades de Minnesota deberían ser “más duras, más fuertes, porque siendo duros se honra la memoria de George Floyd”.

La muerte de Floyd, un hombre de raza negra, a manos de policías en Minneapolis cuando era detenido el lunes pasado ha desencadenado una ola de protestas y disturbios contra la brutalidad policial y el racismo en esta ciudad y en otras del país, donde se han reproducido las manifestaciones y altercados.

El gobernador de Minnesota Tim Walz ordenó este sábado la movilización completa de la Guardia Nacional (un cuerpo de reserva) del estado para hacer frente a la situación en Minneapolis, donde el viernes se declaró un toque de queda nocturno durante dos días que no ha logrado frenar los altercados.

“Lo de anoche fue una broma de que esto era acerca de la muerte de George Floyd. Va de atacar la sociedad civil, instigar el miedo y perturbar nuestras grandes ciudades”, opinó Walz, que explicó que “la dinámica” ha cambiado desde el martes, cuando las manifestaciones eran pacíficas. “Hemos visto más gente de fuera de la ciudad, esto es inaceptable”.

Minnesota cuenta con 13,200 efectivos de la Guardia Nacional, pero no todos están preparados para el despliegue, con lo que las autoridades movilizaron este sábado a 2,500, frente a los 1,700 de los que se había informado inicialmente.

El general John Jensen, que comanda la Guardia Nacional en Minnesota, reveló que han pedido asistencia al Pentágono y que ha mantenido conversaciones en las últimas 24 horas con el secretario de Defensa, Mark Esper. “Estamos mirando qué recursos podemos tener, si son de inteligencia o de otro tipo”, destacó sin dar más detalles.

El diario The New York Times, que citó a “funcionarios”, apuntó que el Departamento de Defensa prepara el despliegue en Minneapolis de unidades en activo de la Policía Militar, a petición de Trump.

De producirse, es posible que las primeras unidades en hacerlo serían las de Fort Bragg, de Carolina del Norte, y la de Fort Drum, en Nueva York, indicaron las fuentes consultadas por el periódico, que, no obstante, matizaron que la orden actual de “prepararse para desplegarse” no significa que vayan a ser activadas, aunque se trata de un primer paso.

La Guardia Nacional ya fue activada no solo en Minnesota sino también en otras partes de EE.UU., como Kentucky, como se suele hacer cuando hay disturbios, pero el despliegue de la Policía Militar supondría una escalada en la respuesta de las autoridades.

The New York Times recordó que la Policía Militar fue empleada en 1992 durante los disturbios en Los Ángeles (California) que siguieron a la absolución de cuatro agentes de Policía que dieron una paliza al afroamericano Rodney King.

En sus declaraciones de hoy, Trump se mostró también crítico con la gestión del alcalde de Minneapolis Jacob Frey, que aseguró que pertenece a “la izquierda radical”.

Previamente, en un tuit el presidente había ironizado sobre el edil, al señalar que “nunca será confundido con el fallecido y gran general Douglas McArthur o el gran soldado general George Patton. ¿Cómo es posible que todos estos sitios que están tan mal defendidos estén gestionados por Demócratas Liberales? Mano dura y luchen (y detengan a los malos) ¡FUERZA!”.

Mayor Jacob Frey of Minneapolis will never be mistaken for the late, great General Douglas McArthur or great fighter General George Patton. How come all of these places that defend so poorly are run by Liberal Democrats? Get tough and fight (and arrest the bad ones). STRENGTH!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020