A sus 55 años, Catherine Fulop se muestra sin ropa interior, a punto de ejercitarse

Por estos dias se que no todo lo vengo haciendo bien, me descontroló con la comida mas de lo que me gustaría, me encanta tomar una buena copa de vino o champang y me paso más de la cuenta, amo los postres, lo dulce; AUXILIOOOO, jajaa en una situación normal todos estos antojos los puedo controlar mejor, pero por otro lado trato de no exigirme o castigarme con la culpa si algo sale mal, estamos viviendo una situación extraordinaria y entonces me calmo y no dejo de sumar cosas saludables, como mis ensaladas o jugos verdes, siempre por mas que me cueste, porque el ánimo y las ganas no son las mismas, seguir moviendo el cuerpo, entrenando junto a Beto #online o seguir el coaching de mi querida amiga @verosegreto y sentir que el poco o mucho esfuerzo que hago valió la pena y valdrá la pena, así que me convenzo y decido NUNCA parar y nunca conformarme. Vamos que se puede mis mondonguer@s 😁se les quiere ♥️🦋 #healthylifestyle #cuarentena #gym #proteinas #clorofila