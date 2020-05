Alcalde de Nueva York llama a la calma después de otro día de protestas por la muerte de George Floyd

El alcalde Bill de Blasio habló en las primera horas del domingo sobre los disturbios ocurridos en Brooklyn y Manhattan el sábado, durante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd durante una detención policial en Minneapolis.

De Blasio dijo que acudió a varias manifestaciones el sábado y sostuvo que vio a muy pocas personas que causaran disturbios y que cometieran actos de violencia.

Al referirse a los manifestantes que lo han hecho pacíficamente, el alcalde de Nueva York dijo que él reconoce la ira ante el racismo y la violencia policial que la muerte de George Floyd ha renovado, pero que ya es tiempo de irse a casa, para mantener el orden en la ciudad.

Y que respecto a quienes causan disturbios y atacan a los agentes de la autoridad, no habrá tolerancia con esto.

Pero el alcalde también aseguró el sábado que se investigará a los agentes del orden, y dijo que estaba molesto por los videos de los enfrentamientos en los que la policía “manejaba a los manifestantes de manera muy violenta” y por los informes de que un senador estatal y un miembro de la Asamblea estatal estaban entre las personas rociadas con agentes químicos irritantes.

El sábado una multitud marchó a través de Harlem, cantó frente a un recinto policial y luego bloqueó el tráfico en la carretera a lo largo del East River de Manhattan.

Las manifestaciones en Union Square y fuera del Prospect Park de Brooklyn fueron mayormente pacíficas. Al final del día, los manifestantes en Brooklyn se enfrentaron a la policía, que empujó a algunos de ellos y usó un irritante químico en aerosol.

De Blasio expresó su solidaridad con los manifestantes molestos por la brutalidad policial que ha usado NYPD para reprimir las manifestaciones, y prometió una revisión independiente de la confrontación del viernes por la noche en la que tanto los manifestantes como los agentes de policía participaron en la violencia.

Videos publicados en las redes sociales el sábado por la noche muestran vehículos de la policía de Nueva York incendiados y un crucero policial que atropella a varias personas, en Brooklyn.

Entre ellos, hay un post en Twitter de Alexandria Ocasio-Cortez, que reclama que se investigue y sancione la conducta de estos agentes de la policía de Nueva York:

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.

NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020