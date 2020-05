Forbes elimina a Kylie Jenner de la lista de multimillonarios por “inflar” su fortuna

¿Menos rica de lo que realmente es?

La revista estadounidense especializada en negocios Forbes eliminó de su famosa lista de multimillonarios a la estrella de televisión y emprendedora estadounidense Kylie Jenner por inflar el valor de su negocio de cosméticos.

Forbes publicó un artículo en que asegura que la familia de Jenner, que también la integra la celebridad Kim Kardashian, hizo todo lo posible para mostrar a su miembro más joven, de 22 años, con una fortuna superior a la que realmente posee.

En varias publicaciones de Twitter, Jenner criticó el artículo de la revista y lo calificó como “declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas”.

“Nunca pedí ningún título ni intenté mentir para estar allí”, escribió.

“Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento que la fijación por cuánto dinero tengo”, agregó.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020