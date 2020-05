Mientras América siga posponiendo la justicia, seguiremos teniendo estos episodios de violencia

La noticia hoy ya no es el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. La noticia hoy es un país incendiado por protestas, violencia, atentados contra la vida y la propiedad privada. Una vez mas la sociedad comete el error de siempre, mirar hacia las consecuencias y olvidar las causas. Lo que vemos hoy es el resultado del cansancio social por centurias de marginación, abusos, desigualdades y desprecio.

La muerte de George Floyd no es un caso aislado. La muerte de George Floyd es parte de una situación sistemática. El abuso policial en contra de los afroamericanos es pan del día en cualquier ciudad estadounidense. El policía detiene delicadamente al asesino de raza blanca que acaba de matar a sangre fría a 20 personas; pero aplica toda la fuerza posible de su rodilla en el cuello de una persona de raza negra que cometió una falta menor.

Pero no es solo la policía. El juez manda a casa a un joven blanco de familia pudiente, que mató intoxicado a 5 personas con su vehículo porque no tiene la culpa de sufrir de “Affluenza”; y al mismo tiempo condena a 5 años de prisión a una mujer afroamericana que por error votó en una elección sin saber que sus derechos políticos estaban suspendidos.

Nos indigna que la criminalidad use una muerte para robar un establecimiento, pero no nos asusta como se ha condenado por décadas a las minorías a vivir sin salud, sin educación, y sin lo mínimo para una supervivencia digna. A la comunidad afroamericana se le ha robado mucho más que una tostadora. Se les ha robado el futuro y las oportunidades.

Condenamos la violencia de los manifestantes, pero hemos permitido que por los últimos 4 años un sujeto nocivo, desde la más alta magistratura, haya dedicado cada día a sembrar odio y violencia a cada paso.

La violencia no se justifica pero se entiende. Estamos cosechando nuestra siembra.

Voy a terminar con un extracto de uno de los últimos discursos de Martin Luther King Jr.:

“Todavía existen ciertas condiciones en nuestra sociedad que deben ser condenadas con la misma energía que criticamos los motines. Los motines son el lenguaje de los que no son escuchados. America no ha escuchado las dificultades del negro que han empeorado en los últimos años; no ha escuchado las promesas de libertad y justicia.

Un gran segmento de la sociedad blanca estadounidense está mas preocupada por su propia tranquilidad y estatus que por los principios de justicia, igualdad y humanidad. En realidad la primavera de motines es el resultado de un invierno de aplazamientos.

Mientras América siga posponiendo la justicia, seguiremos teniendo estos episodios de violencia una y otra vez. La justicia social y el progreso son las únicas garantías para prevenir los motines”.