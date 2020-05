Videos impactantes: Camión cisterna enorme trata de arrollar a manifestantes en autopista de Minneapolis

Un camión cisterna cargó este domingo por la tarde contra una multitud de manifestantes que protestaban en una autopista de Minneapolis por la muerte de George Floyd bajo la custodia de la policía de la ciudad.

El conductor empezó a aumentar la velocidad y espantó a las personas a las que se dirigía pero segundos después decenas de manifestantes corrieron a rodear el camión y se vio obligado a frenar, tal y como muestra un video de la cadena WCCO.

Uno de los asistentes compartió otro video que retrata los hechos desde la perspectiva de quienes estaban sobre el asfalto.

Parece que algunos de los allí congregados trataron de sacar al camionero del vehículo antes de que la policía llegara al lugar de los hechos y el grupo huyera, tal y como narra CNN y se puede ver parcialmente en el siguiente video:

El Departamento de Seguridad Pública del estado de Minnesota tuiteó que el camionero había provocado a una multitud que se manifestaba de manera pacífica. “El hombre resultó herido y lo trasladaron al hospital. Las lesiones [que tiene] no ponen en riesgo su vida. Está bajo arresto”, escribió el departamento en la red social. Aparentemente, ningún manifestante fue atropellado.

Very disturbing actions by a truck driver on I-35W, inciting a crowd of peaceful demonstrators. The truck driver was injured & taken to a hospital with non-life threatening injuries. He is under arrest. It doesn’t appear any protesters were hit by the truck. #MACCMN

— MnDPS_DPS (@MnDPS_DPS) May 31, 2020