Basquetbolista J.R. Smith se arrepiente de propinar golpiza: “Fue un acto de estupidez”

El exjugador de la NBA reconoció que no quiere darle un mal ejemplo a sus hijas con estos comportamientos

Un día después de que se diera a conocer el video en el que el basquetbolista J.R. Smith propinara una golpiza a otra persona, quien presuntamente le había roto la ventana de su camioneta durante los disturbios y saqueos en la ciudad de Los Ángeles, el propio exjugador de la NBA volvió a dar la cara para mostrar su arrepentimiento.

Este lunes, durante el programa “Pat McAfee Show”, Smith logró atemperar su estado de ánimo y ofreció una cara más prudente de lo sucedido ante la ola de protestas y saqueos que se vivieron durante el fin de semana en las principales ciudades de los Estados Unidos en respuesta a la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, quien murió a consecuencia del abuso policial en Minneapolis.

“Fue un acto de estupidez de ambas partes”, explicó J.R. Smith durante el programa, además de admitir que hubiese deseado que todo esto no pasara. “Tengo cuatro niñas pequeñas en casa. No quiero esa imagen, independientemente del hecho de si estuvo bien o mal, no quiero que tengan esa imagen de que su padre es capaz de hacer eso, y de hacer algo así”, reconoció.

Luego de ser captado golpeando a otra persona según lo dio a conocer el portal TMZ Sports, Smith grabó un video justificando su actuación. “Uno de estos malditos chicos blancos no sabía a dónde iba y rompió la maldita ventana de mi camioneta”, argumentó en su defensa. “No sabía de quién era la ventana que rompió y le di una paliza”, agregó.

Aún se desconoce si la persona golpeada habría emprendido acción legal en contra de J.R. Smith ante la evidencia de las agresiones en su contra.

Te recomendamos:

Condenan en redes al pelotero Max Kepler por controvertida foto