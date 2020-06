Entre revelaciones de amores pasados y secretos familiares, José Eduardo Derbez destaca como youtuber

El actor reveló que trabajar con su familia no ha sido fácil pero está contento por la aceptación que está logrando en su canal de Youtube

Mientras que para algunos famosos la vida privada es intocable… hay otros, como José Eduardo Derbez, que no temen cruzar la línea entre lo personal y lo público.

Es así que en los últimos dos meses y medio, el hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha logrado éxito como youtuber al compartir algunos de los secretos de sus familiares, incluidos sus hermanos Aislinn y Vadhir.

“De repente dije: ‘Les puedo hacer preguntas que nadie les ha hecho o que yo quiero saber, porque me interesa. Así que les dije que no podían saber las preguntas, aceptaron con miedo y salió muy bien. A la gente y a mis papás les gustó mucho“, expresó el actor, de 28 años.

Entre revelaciones de amores pasados, cómo se conocieron sus papás, gustos de sus hermanos y experiencias de viajes, el artista ha conseguido llegar al millón de suscriptores en la plataforma. Logro que Derbez destacó, no es fácil de obtener.

“Me dio miedo que al preguntarles hubiera alguna molestia de parte de ellos, pero por eso lo hablé antes con ellos, si no les gustaba algo podíamos parar y me la podían mentar. Trabajar con la familia no es fácil, parece, pero es más complicado. Mucha gente me empezó a pedir hacer más, para mí es algo muy padre que a la gente le agrade, porque no es fácil”, consideró el artista.

Pese a la dificultad, el actor adelantó que creará videos junto a su hermano Vadhir, quien también cuenta con un canal de YouTube, donde recientemente ha hablado de los chismes que dicen de él y quién era su mamá.

“No nos hemos podido ver, pero sí tenemos planes de hacer cosas juntos, no sabemos cómo va a funcionar, pero estamos viendo qué hacer“, dijo José Eduardo.

Si bien gracias a tocar temas íntimos de su familia, el actor se ha ganado más seguidores, él resalta que no pretende que en su canal de YouTube se hable solamente de los Derbez.

Una vez que termine el confinamiento, José Eduardo creará contenidos diversos.

“Ahorita no puedo hacer gran cosa, más que videollamadas. Estoy contento con todo el canal, pero quiero que sea de viajes, retos y bromas que voy a documentar“, expresó.

Además de su faceta como youtuber, el actor también retomará las grabaciones de ‘Renta Congelada’, y está a la espera de la confirmación de la segunda temporada de ‘De Viaje con los Derbez’.