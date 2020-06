“Era terco y no se adaptaba”: Chicharito Hernández explota contra su ex entrenador en el Manchester United

El Chicharito nunca tuvo una buena relación con el entrenador escocés

En su paso por el Manchester United, Javier ‘Chicharito’ Hernández fue dirigido por Sir Alex Ferguson, con quien tuvo grandes actuaciones, y por David Moyes, entrenador que relegó al mexicano y lo mandó a la banca en muchas ocasiones.

Este fin de semana, a seis años de que Hernández y Moyes coincidieran en los Red Devils, Chicharito fue entrevistado por su ex compañero Rio Ferdinand y explotó contra el entrenador escocés, afirmando que era “terco y no se adaptó”.

“Trajeron a David Moyes. No se trata de ser un entrenador bueno o malo o de sus ideas, no voy a cuestionar eso. El problema es que no entiendo cómo es posible que no seas tan humilde o lo suficientemente inteligente como para mantener al menos la mitad del éxito que estabas teniendo en la forma en la que él [Ferguson] lo estaba haciendo porque es el mejor de todos los tiempos. Por eso duró los siete meses que duró. Era tan terco y no tenía esa adaptabilidad y esa aceptación de crecimiento. Necesitas crecer para estar en United”.

Para Chicharito, fue un error que el Manchester United pensara que Moyes lograría el mismo éxito que Ferguson, pues Sir Alex es uno de los mejores entrenadores de la historia: “Fue un error. Ese fue el primer error que sigue siendo inquietante, no por él, no es un mal gerente, pero pensaron que iban a tomar el reemplazo del jefe, de Sir Alex tan rápido. ¡Es imposible! Hasta ahora incluso Guardiola, Klopp y Mourinho aún no están al nivel de Sir Alex. Están en camino tratando de llegar ahí”.

Javier Hernández tuvo un exitoso paso por el Manchester United de 2010 a 2014, en este período jugó 152 partidos en los que marcó 59 goles.