Gavin Newsom: “Los afroamericanos no son responsables de lo que está pasando en el país. Somos nosotros, nuestras instituciones”

El gobernador de California, Gavin Newsom dio unas declaraciones con respecto a las recientes protestas y disturbios violentos que han causado daños en varias ciudades de estado y se solidarizó con la comunidad negra del país.

En su intervención, el gobernador aseguró que: “La comunidad afroamericana no es responsable de lo que está pasando en el país. Somos nosotros, nuestras instituciones”. Newsom dio estas declaraciones dejando ver su empatía por el reclamo de justicia que se expresa actualmente en todo el país.

The Black community is not responsible for what's happening in this country right now — we are. Our institutions are.

We are accountable to this moment. People have lost patience — I’ve lost patience — because they haven't seen progress. pic.twitter.com/a4EBMrYJIj

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 1, 2020