Manifestantes montan una cadena humana frente a farmacia CVS en Miami para evitar nuevos saqueos

Los manifestantes en el centro de Miami formaron una cadena humana para proteger una farmacia CVS cuando otros intentaron entrar en la tienda y provocar graves daños el domingo por la noche.

El video muestra a los manifestantes que claramente no querían que su mensaje se empañara con ningún saqueo como el que se vio el sábado por la noche en Bayside Marketplace.

El local está situado frente al American Airlines Arena, el lugar donde había comenzado la marcha el domingo a media tarde. Los cristales estaban agrietados, pero no rotos, de manera que los vándalos no pudieron entrar en el establecimiento para robar, como sí había pasado el día anterior.

El domingo fue el segundo día de protestas en Miami después de la muerte de George Floyd la semana pasada bajo custodia policial en Minneapolis.

Miami 5/30/20 we walked peacefully, if cars were in the way we directed them out, nobody hurt or touched. At the end somebody who WASN’T with us smashed the cvs doors and protestors & I guarded the door.

We seek peace! pic.twitter.com/m87WLsRdXg

— jazmin (@yeaaaanah) June 1, 2020