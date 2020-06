Revuelta interna en Facebook por la falta de moderación de los comentarios de Trump

Algunos empleados de Facebook decidieron plantar cara al fundador y presidente de la empresa, Mark Zuckerberg, y no sumarse al trabajo el lunes. El motivo fue la falta de acción ante los mensajes provocadores del presidente Donald Trump.

El problema en esta popular plataforma se ha hecho mucho más evidente después de que Twitter trazara un límite a lo que es permisible y añadiera etiquetas con hechos que disputan las afirmaciones del presidente a sus tuits con respecto al voto por correo. Adicionalmente añadió una etiqueta que advertía de la glorificación de la violencia hecha por el jefe del ejecutivo estadounidense.

La de Facebook fue una huelga virtual porque los trabajadores no han vuelto a las oficinas pero en el actual clima de desórdenes civiles y de violencia que se une a la pandemia y la crisis económica, algunos empleados han amenazado con dejar la empresa, según The New York Times.

Zuckerberg ha decidido que su empresa es una plataforma en la que se pueda expresar el contenido político que sea y deja en las manos de los usuarios la credibilidad de lo que se vierte en sus páginas.

La sección 230 del Communication Decency Act, blinda a las redes sociales de las consecuencias de publicar informaciones faltas o amenazantes porque no se les considera un editor, como son los de los periódicos o los noticieros de la radio y televisión que tienen que verificar lo que se publica y pueden ser

Esa sección ha permitido el surgimiento de las redes sociales en EEUU y su conquista de casi todo el mundo. A ello se adhiere Zuckerberg al pie de la letra a la hora de decir que no quiere censurar a alguien y que Facebook no es una editorial que tiene obligación de verificar lo que publica o puede enfrentarse a demandas.

Es una postura que en este momento le vale la mayor crisis dentro de la empresa a Zuckerberg. Pese a que este dijo el viernes que tiene una reacción visceral a la retórica divisiva e inflamatoria consideró que esto estaba amparado por la libre expresión.

Algunos empleados hicieron valer su disensión con el fundador de la empresa a través de Twitter. Uno de ellos fue el jefe de diseño del portal de Facebook, Andrew Crow. El martes está previsto que Zuckerberg hable con sus empleados.

Censoring information that might help people see the complete picture *is* wrong. But giving a platform to incite violence and spread disinformation is unacceptable, regardless who you are or if it’s newsworthy. I disagree with Mark’s position and will work to make change happen.

— Andrew (@AndrewCrow) June 1, 2020