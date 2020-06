Roselyn Sánchez llama “repugnante” a Donald Trump

Roselyn Sánchez recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje sobre los eventos que están ocurriendo en Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis.

Sánchez, quien se mantuvo todo el fin de semana compartiendo fotos y videos relacionados con las manifestaciones, aprovechó la ocasión para cuestionar a quienes respaldan al presidente Donald Trump.

“El país está ardiendo, la gente está enojada, herida y se siente derrotada y la broma que tenemos como presidente habla y culpa a Joe Biden. A la verdad que hay que ser bien pendejo/a para seguir respaldando a una persona tan repugnante como esa“, sostuvo la artista en referencia a los tuits publicados por el presidente Trump.

The country is burning, people are angry, hurt and feel defeated and the joke we have as president is talking and blaming Joe Biden. A la verdad que hay que ser bien pendejo/a para seguir respaldando a una persona tan repugnante como esa.

— Roselyn Sanchez (@Roselyn_Sanchez) May 31, 2020