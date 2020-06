VIDEO: Patrulla de LAPD arrolla a un manifestante durante las protestas del domingo

Una patrulla del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, arrolló a varios manifestantes que se encontraban en Pershing Square en el Downtown de Los Ángeles la tarde del domingo.

A tense moment in Downtown LA near Pershing Square when an #LAPD patrol car appears to knock down a couple of protesters and is then chased away by the crowd. #LAProtests @CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/V4WJqrykKB

En varios videos compartidos en las redes sociales se aprecia el momento en el que la camioneta de la Policía arrolla a un manifestante y luego retrocede violentamente para escapar de la zona y de los ataque de los demás manifestantes.

La LAPD informó en una publicación en Twitter que conocían del hecho y que estaban realizando una investigación.

We are aware of video circulating on social media of an LAPD patrol vehicle involved in a traffic collision with a pedestrian, during one of several spontaneous protests occurring throughout the city. A traffic report was taken and the incident is under investigation.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) June 1, 2020