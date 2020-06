Acusan a senadora de vestir inapropiadamente para hacer la compra en el supermercado

Una senadora irlandesa afirma que agentes de seguridad de un supermercado se enfrentaron a ella por la ropa que llevaba puesta para hacer la compra.

La senadora Lynn Ruane explicó a The Mirror que le pidieron que se vistiera más “apropiadamente” para hacer la compra.

Lynn publicó una foto de como iba vestida. En la imagen se la ve usando un traje de baño como top y un gran pareo en la parte de abajo, informa el diario.

Según explica, un hombre de seguridad la apartó a un lado y le dijo que la próxima debería vestirse con un top más apropiado.

“Le dije que exponía la misma cantidad piel que con cualquier otra blusa de verano, pero él insistió en que era un traje de baño.

.@lidl_ireland wants me to wear a different top to shop there apparently.

As if me wearing a swim suit for a top in the summer is any different to any other little tank top I'd wear.

Get a grip.

Men walking around in vests showing just as much skin. 🙄 pic.twitter.com/Vi5cH6cXkJ

— Lynn Ruane (@SenLynnRuane) June 1, 2020