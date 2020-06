Anel Noreña comparte amorosa carta que le escribió José José

En la publicación de redes sociales se puede ver una carta escrita por el “Príncipe de la canción”, en donde hace una dedicatoria muy especial

Anel Noreña mantiene vivo el recuerdo de José José, muestra de ello es la reciente publicación que realizó a través de las redes sociales.

Y es que, la madre de Marysol y José Joel no olvida el amor que el “Príncipe de la canción” sintió por ella durante los 15 años que duró su matrimonio, por lo que una vez más, compartió un emotivo recuerdo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la ex modelo reveló una carta que le escribió el cantante en el año 1974, en donde quedó plasmado el inmenso amor que en ese tiempo sentía el padre de sus dos hijos.

En la publicación aparece una carta escrita por José José, en donde le dedica un LP, el cual, según dice la carta, grabó especialmente para ella.

“Puedes encontrar lejos de mi quién te comprenda yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Anita mía: una vez te dije que te regalaba todas mis canciones, pero parece que no lo tomaste en cuenta (pues tenías tus dudas) para que no dudes más te dedico de todo corazón, desde el fondo de mi alma, mi sufrimiento que está plasmado en este 8to lp que grabé especialmente para ti. Es el testamento de lo que fue nuestro amor. Hasta nunca, José“, es el texto que se lee en la carta que también parece ser de despedida.

Además, junto a la imagen, Noreña aclaró que fue el cantante quien escribió está carta durante su 8to LP que lleva el nombre de “VIVE” y que fue plasmada en la canción “Franqueza” en el año 1979:

“Efectivamente: Estábamos separados y al regresar grabó los próximos veinte LP con nosotros ¡su familia! Todos con alguno de los temas alusivo a lo que vivíamos en familia en esos años“, agregando que es la letra del cantante.

Aunque la carta ya no se encuentra disponible en el perfil de Anel Noreña, fue retomada por algunos perfiles de espectáculos, tal es el caso de Latin Show News.

Cabe recordar que dicha carta también fue publicada en el libro “Volcán apagado” que escribió Noreña en el año 2007, en donde narra cómo fue vivir con una de las estrellas más importantes de la música en México.